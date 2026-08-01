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США готуються завдати нових ударів по Ірану упродовж вихідних

В Ізраїлі сподіваються, що цілями нарешті стануть енергетичні об'єкти.

США готуються завдати нових ударів по Ірану упродовж вихідних
Війна США проти Ірану
Фото: DR

За інформацією агенції CNN, збройні сили Сполучених Штатів готові до продовження обстрілів Ірану, які можуть відбутися вже у суботу та неділю.

Чиновники у Вашингтоні, які мають доступ до військових планів США, говорять, що конкретні цілі для ударів ще не визначені, а їхнє відкликання з боку Пентагону та Білого дому може статися будь-якої миті.

Водночас президент США Дональд Трамп на засіданні урядового кабінету фактично анонсував продовження бойових дій, заявивши, що Америка "вдарить із силою по Ірану, і в якусь мить вони визнають, що більше не здатні це витримати".

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Катц раніше цього тижня висловив сподівання, що війська країни разом зі Сполученими Штатами розпочнуть серію ударів по енергетичних об'єктах Ірану. Вашингтон поки не впевнений у тому, що це варто робити, оскільки побоюється обстрілів у відповідь, спрямованих на американську інфраструктуру у країнах Перської затоки. 

У Білому домі офіційно заявили, що Трамп "не терпітиме терористичної поведінки і змусить Іран платити, поки вони не сядуть за стіл переговорів".

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