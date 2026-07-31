Фон дер Ляєн після напливу мігрантів до Сеути: ЄС не допустить нелегального перетину кордонів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить нелегального в'їзду на свою територію після масового прибуття мігрантів до іспанського анклаву Сеута.

"Кадри, що надходять із Сеути, неприйнятні. Ми не можемо дозволити нікому входити до нашого Союзу, не дотримуючись наших правил. Небезпечні перетини кордону мають бути негайно припинені. Мережі контрабандистів мають бути ліквідовані. А повернення мігрантів має здійснюватися швидко, відповідно до наших правил", – написала вона у соцмережі X.

Фон дер Ляєн доручила єврокомісару з питань внутрішніх справ і міграції Магнусу Бруннеру допомогти Іспанії у врегулюванні ситуації. За її словами, він уже координує надання додаткової оперативної підтримки, зокрема із залученням агентства Frontex, та готовий відвідати райони, де ситуація є найскладнішою.

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Крім того, єврокомісарка з питань Середземномор'я Дубравка Шуїця підтримує контакти з представниками Марокко для координації подальших дій.

Водночас Магнус Бруннер наголосив, що подальшого переміщення мігрантів із Сеути до материкової частини Європи чи інших держав-членів ЄС наразі не відбувається.

За його словами, для Сеути та Мелільї діють спеціальні положення Шенгенського кодексу про кордони, які передбачають перевірку осіб, що залишають ці території.

Щонайменше 18 мігрантів загинули, намагаючись дістатися іспанської території Сеута, після того як тисячі людей прорвалися через кордон із Марокко та хлинули до цього невеликого іспанського ексклаву.