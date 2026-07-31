Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ГоловнаСвіт

Британська поліція заарештувала понад 110 людей на мітингу в підтримку Palestine Action

Люди протестували біля Вестмінстерського магістратського суду.

Британська поліція заарештувала понад 110 людей на мітингу в підтримку Palestine Action
Затримання учасників Palestine Action
Фото: EPA/UPG

У Лондоні заарештували 117 людей після того, як вони висловили підтримку Palestine Action – протестній групі, яку британський уряд заборонив, визнавши терористичною організацією.

Про це пише АР

Поліція затримала учасників протесту, які зібралися біля Вестмінстерського магістратського суду та скандували: «Я виступаю проти геноциду, я підтримую Palestine Action». Очевидці у відповідь вигукували: «Ганьба!». Столична поліція повідомила, що заарештувала 117 осіб, більшість із них — за «висловлення підтримки забороненій організації».

Реклама

Відтоді як групу заборонили, за дії, такі прості, як тримання плакатів із написом «Я підтримую Palestine Action», було заарештовано понад 3 тисячі людей. Понад 1 200 осіб висунули обвинувачення відповідно до Закону про тероризм, хоча наразі нікого ще не засудили.

Уряд заборонив Palestine Action після того, як у червні 2025 року активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, протестуючи проти військової підтримки Лондоном ізраїльської воєнної операції в Газі.

Група оскаржила заборону, і у лютому Високий суд скасував її. Однак у червні Апеляційний суд постановив, що заборона була «обґрунтованим і пропорційним» обмеженням свободи висловлювання. Суд заявив, що діяльність групи вийшла за межі громадянської непокори у формі прямих дій і включала застосування насильства «з метою знищення майна та завдання тілесних ушкоджень».

У четвер Верховний суд заявив, що засновниця Palestine Action Худа Амморі може передати справу на розгляд найвищої судової інстанції країни. Слухання мають відбутися в період із жовтня до грудня.

За словами представників судової системи, розгляд усіх справ проти людей, яких звинувачують у порушенні заборони, призупинили до ухвалення рішення Верховним судом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies