Британська поліція заарештувала понад 110 людей на мітингу в підтримку Palestine Action

У Лондоні заарештували 117 людей після того, як вони висловили підтримку Palestine Action – протестній групі, яку британський уряд заборонив, визнавши терористичною організацією.

Про це пише АР.

Поліція затримала учасників протесту, які зібралися біля Вестмінстерського магістратського суду та скандували: «Я виступаю проти геноциду, я підтримую Palestine Action». Очевидці у відповідь вигукували: «Ганьба!». Столична поліція повідомила, що заарештувала 117 осіб, більшість із них — за «висловлення підтримки забороненій організації».

Реклама

Відтоді як групу заборонили, за дії, такі прості, як тримання плакатів із написом «Я підтримую Palestine Action», було заарештовано понад 3 тисячі людей. Понад 1 200 осіб висунули обвинувачення відповідно до Закону про тероризм, хоча наразі нікого ще не засудили.

Уряд заборонив Palestine Action після того, як у червні 2025 року активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, протестуючи проти військової підтримки Лондоном ізраїльської воєнної операції в Газі.

Група оскаржила заборону, і у лютому Високий суд скасував її. Однак у червні Апеляційний суд постановив, що заборона була «обґрунтованим і пропорційним» обмеженням свободи висловлювання. Суд заявив, що діяльність групи вийшла за межі громадянської непокори у формі прямих дій і включала застосування насильства «з метою знищення майна та завдання тілесних ушкоджень».

У четвер Верховний суд заявив, що засновниця Palestine Action Худа Амморі може передати справу на розгляд найвищої судової інстанції країни. Слухання мають відбутися в період із жовтня до грудня.

За словами представників судової системи, розгляд усіх справ проти людей, яких звинувачують у порушенні заборони, призупинили до ухвалення рішення Верховним судом.