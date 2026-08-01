"Ми готові рухатися далі", – каже Рубіо.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон активізує дипломатичні зусилля, аби спробувати відновити переговори між Україною та Росією і наблизити завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами Рубіо, американська сторона має намір з'ясувати, чи існує можливість повернути сторони до переговорного процесу.

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"У найближчі кілька тижнів докладатимуться певні зусилля, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між двома сторонами й покласти край цій війні", – заявив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що як Україна, так і Росія мають власні жорсткі "червоні лінії", які поки що ускладнюють досягнення домовленостей.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі "червоні лінії", і поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату", – зазначив Рубіо.

Він додав, що Сполучені Штати готові продовжувати роботу над пошуком шляхів для мирного врегулювання.

"Ми готові рухатися далі", – підсумував Марко Рубіо.

Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку.

Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації.

Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.