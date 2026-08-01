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США активізують зусилля для мирного врегулювання війни в Україні, – Рубіо

"Ми готові рухатися далі", – каже Рубіо.

США активізують зусилля для мирного врегулювання війни в Україні, – Рубіо
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон активізує дипломатичні зусилля, аби спробувати відновити переговори між Україною та Росією і наблизити завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами Рубіо, американська сторона має намір з'ясувати, чи існує можливість повернути сторони до переговорного процесу.

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"У найближчі кілька тижнів докладатимуться певні зусилля, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між двома сторонами й покласти край цій війні", – заявив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що як Україна, так і Росія мають власні жорсткі "червоні лінії", які поки що ускладнюють досягнення домовленостей.

"Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі "червоні лінії", і поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату", – зазначив Рубіо.

Він додав, що Сполучені Штати готові продовжувати роботу над пошуком шляхів для мирного врегулювання.

"Ми готові рухатися далі", – підсумував Марко Рубіо.

  • Минулого тижня Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорили пропозиції на дипломатичному треку. 
  • Згодом Зеленський зазначив, що Україна прагне відновити тристоронні перемовини з Росією до осені – часу, на який Кремль може готувати нову хвилю мобілізації. 
  • Політичні переговори трьох країн зупинилися взимку, на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Відтоді зустрічі переговорних команд кілька разів відтерміновували. Зеленський наголошував на готовності до особистої зустрічі з Путіним, але той не заявляв про бажання до мирного завершення війни.
  • Попередня зустріч українського і американського президентів відбулася 8 липня в Туреччині. За її результатами Дональд Трамп уперше заговорив про можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot. 
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