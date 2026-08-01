Фон дер Ляєн: Україна вперше стала постачальником допомоги в Механізмі цивільного захисту ЄС

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Україна вперше долучилася до Механізму цивільного захисту ЄС як країна, що надає допомогу. До Франції вже вирушила група українських рятувальників для боротьби з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, 70 українських пожежників прямують до Франції, щоб допомогти місцевим службам ліквідовувати лісові пожежі.

"Захищаючи себе від війни Росії проти України, Україна також допомагає захищати життя по всій Європі", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Президентка Єврокомісії наголосила, що цей крок є проявом солідарності України з державами Євросоюзу.

"Щодня Україна показує, що належить до нашого Союзу", – зазначила вона.