Латвія тимчасово закрила кордон із Білоруссю через технічний збій

Латвія тимчасово припинила пропуск людей через кордон із Білоруссю через технічні проблеми в роботі інформаційних систем на пункті пропуску "Патернієки".
Про це повідомляє LSM.
Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава зазначив, що в умовах гібридної міграційної війни, яку, за його словами, веде Білорусь, безпечне переміщення через кордон може бути ускладненим.
"Закликаємо використовувати інші маршрути тих, хто ще не повернувся до Латвії", – наголосив він.
Представниця Державної прикордонної охорони Христіне Петерсоне повідомила, що на пункті прикордонного контролю "Патернієки" виникли технічні проблеми, пов'язані з порушеннями роботи інформаційних систем.
Через це проведення прикордонного контролю наразі є неможливим.
У прикордонній службі зазначили, що причини збою та терміни відновлення роботи систем поки що невідомі.
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