Латвія тимчасово закрила кордон із Білоруссю через технічний збій

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Латвія тимчасово припинила пропуск людей через кордон із Білоруссю через технічні проблеми в роботі інформаційних систем на пункті пропуску "Патернієки".

Про це повідомляє LSM.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава зазначив, що в умовах гібридної міграційної війни, яку, за його словами, веде Білорусь, безпечне переміщення через кордон може бути ускладненим.

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"Закликаємо використовувати інші маршрути тих, хто ще не повернувся до Латвії", – наголосив він.

Представниця Державної прикордонної охорони Христіне Петерсоне повідомила, що на пункті прикордонного контролю "Патернієки" виникли технічні проблеми, пов'язані з порушеннями роботи інформаційних систем.

Через це проведення прикордонного контролю наразі є неможливим.

У прикордонній службі зазначили, що причини збою та терміни відновлення роботи систем поки що невідомі.