Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
ГоловнаСвіт

Латвія тимчасово закрила кордон із Білоруссю через технічний збій

Поведення прикордонного контролю наразі є неможливим.

Латвія тимчасово закрила кордон із Білоруссю через технічний збій
Фото: F64

Латвія тимчасово припинила пропуск людей через кордон із Білоруссю через технічні проблеми в роботі інформаційних систем на пункті пропуску "Патернієки".

Про це повідомляє LSM.

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава зазначив, що в умовах гібридної міграційної війни, яку, за його словами, веде Білорусь, безпечне переміщення через кордон може бути ускладненим.

Реклама

"Закликаємо використовувати інші маршрути тих, хто ще не повернувся до Латвії", – наголосив він.

Представниця Державної прикордонної охорони Христіне Петерсоне повідомила, що на пункті прикордонного контролю "Патернієки" виникли технічні проблеми, пов'язані з порушеннями роботи інформаційних систем.

Через це проведення прикордонного контролю наразі є неможливим.

У прикордонній службі зазначили, що причини збою та терміни відновлення роботи систем поки що невідомі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies