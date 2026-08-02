П'ятеро людей знайшли загиблими, а 41 зникла безвісти після того, як індонезійський пором, на якому перебувала 271 людина, загорівся в морі.
Як пише BBC, про це повідомили чиновники.
Капітан судна повідомив про пожежу біля острова Мадура, коли судно прямувало з другого за величиною міста країни, Сурабаї на Східній Яві, до Макассара на Південному Сулавесі.
Компанія Basarnas повідомила, що о 08:24 за місцевим часом пошуково-рятувальне управління Сурабаї отримало інформацію про те, що пасажирське судно KMP Mutiara Sentosa 2 горить.
За інформацією судноплавної компанії, пожежа сталася приблизно о 06:00-07:00 (00:00-01:00 за Гринвічем).
Пізніше, за словами представників компанії Basarnas, було підтверджено, що пором «майже повністю охоплений полум’ям», а пасажири трималися на містку та носі судна, чекаючи на порятунок.