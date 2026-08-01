У Польщі затримали чоловіка, який побив українку палицею

Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку.
Чоловік двічі вдарив жінок дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події, пише TVN24.
Правоохоронці згодом повідомили, що прокуратура розслідує цю справу. За попередніми даними, наразі немає підстав вважати злочин таким, що стався на ґрунті національної чи етнічної нетерпимості.
Постраждалу після нападу доставили до лікарні. Після обстеження українка залишила заклад, загрози її життю немає.
Криміналісти провели огляд місця події і вилучили необхідні докази, що допомогло оперативно вийти на слід нападника.
- Напад стався 30 липня після обіду.
- У Польщі фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. За даними заступника міністра внутрішніх справ, у 2025 році кількість таких випадків зросла майже до 1200 порівняно з понад 760 у 2024 році, що становить зростання на понад 30%.