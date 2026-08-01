У Польщі затримали чоловіка, який побив українку палицею

Поліція вважає, що немає підстав вважати злочин таким, що стався на ґрунті національної чи етнічної нетерпимості.

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Поліцейські Ґдині затримали громадянина Польщі, який скоїв напад на українку.

Чоловік двічі вдарив жінок дерев’яною палицею для ходьби в потилицю, після чого втік із місця події, пише TVN24.

Правоохоронці згодом повідомили, що прокуратура розслідує цю справу. За попередніми даними, наразі немає підстав вважати злочин таким, що стався на ґрунті національної чи етнічної нетерпимості.

Постраждалу після нападу доставили до лікарні. Після обстеження українка залишила заклад, загрози її життю немає.

Криміналісти провели огляд місця події і вилучили необхідні докази, що допомогло оперативно вийти на слід нападника.