Китай провів військові і морські патрулювання біля спірної мілини у Південнокитайському морі

Військові та берегова охорона Китаю провели спільні повітряні й морські бойові навчання в районі спірної мілини Скарборо у Південнокитайському морі, передає Reuters.
У китайському військовому командуванні назвали навчання необхідною реакцією на дії окремих країн, які, за їхніми словами, підривають регіональний мир і стабільність.
Водночас Пекін назвав «незаконними і недійсними» прямі вихідні лінії територіального моря навколо мілини, які раніше встановили Філіппіни.
Окрім цього, Китай запровадив нові правила для національного природного заповідника «Острів Хуан’янь», створеного у вересні 2025 року. Влада КНР заборонила несанкціоноване рибальство, видобуток корисних копалин, коралів і гігантських молюсків. За порушення заборони передбачили юридичну відповідальність, а берегова охорона Китаю здійснюватиме регулярне патрулювання території для контролю за дотриманням правил.
- У липні Філіппіни і Китай звинуватили один одного в провокуванні інциденту біля рифу Друга Томаса у Південнокитайському морі. Філіппінська сторона заявила, що один із військовослужбовців ВМС отримав удар по голові, тоді як Пекін стверджує, що саме Маніла спровокувала конфлікт.
- Берегова охорона Китаю повідомила, що два гумові човни, відправлені з філіппінського військового корабля BRP Sierra Madre, який стоїть на мілині біля рифу, врізалися в китайський патрульний катер. За твердженням Пекіна, філіппінські військові після цього здійснили «злісні напади» на китайських правоохоронців, використовуючи весла та довгі палиці.
- Маніла, своєю чергою, заявила, що китайські силовики агресивно вдарили одного з філіппінських моряків дерев'яним кийком по голові, а також пошкодили гумовий човен ВМС Філіппін.