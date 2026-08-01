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Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті

Лідери занепокоєні масовими нелегальними перетинами зовнішнього кордону Євросоюзу.

Лідери 22 країн ЄС закликали до термінової реакції через міграційну кризу в Сеуті
Фото: З відкритих джерел

Лідери 22 держав-членів Євросоюзу закликали до негайної та скоординованої європейської відповіді на ситуацію в іспанській ексклаві Сеута, де загострилася міграційна криза.

Про це йдеться у спільному листі, адресованому голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та прем’єр-міністру Ірландії, яка нині головує в Раді ЄС, пише пресслужба президента Литви.

У документі лідери висловили занепокоєння масовими нелегальними перетинами зовнішнього кордону Євросоюзу та наголосили, що організатори незаконного переправлення мігрантів не повинні ставити під загрозу безпеку й цілісність кордонів ЄС.

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Вони зазначили, що подібні випадки не мають створювати враження, ніби незаконний в’їзд до Євросоюзу може призвести до легального перебування, адже це лише стимулюватиме нові хвилі нелегальної міграції та підриватиме довіру до спільної міграційної політики ЄС.

"Події останніх днів вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді. Ми вітаємо співпрацю Іспанії та Марокко щодо швидкого повернення мігрантів, які незаконно перетнули кордон, та очікуємо, що за підтримки Європейського Союзу ситуація буде повністю взята під контроль", – йдеться у листі.

Автори звернення також закликали ірландське головування в Раді ЄС терміново скликати позачергове засідання міністрів внутрішніх справ, щоб мобілізувати наявні механізми підтримки Іспанії для відновлення контролю над зовнішнім кордоном та недопущення нових неконтрольованих перетинів.

Крім того, лідери заявили про готовність, у разі необхідності, застосувати передбачені законодавством ЄС та Шенгенським кодексом заходи, включно з посиленням або тимчасовим поновленням контролю на внутрішніх кордонах.

Спільний лист підписали керівники Литви, Латвії, Естонії, Італії, Австрії, Чехії, Греції, Польщі, Словаччини, Швеції, Данії, Болгарії, Фінляндії, Угорщини, Румунії, Словенії, Хорватії, Мальти, Кіпру, Нідерландів та Німеччини.

Що відбувається у Сеуті

  • У четвер та п'ятницю понад 50 тисяч людей перетнули кордон з боку Марокко. Щонайменше 67 людей загинули під час спроби перетнути хвилеріз. Деякі потонули, інші були розчавлені.
  • Міністр юстиції Ірландії Джим О’Каллаган повідомив про розмову з міністром внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласкою, у якій висловив Мадриду свою солідарність та підтримку.
  • Франція посилила заходи безпеки на кордоні з Іспанією після масового прориву мігрантів до іспанського анклаву Сеута. 
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