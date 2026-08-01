Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
Сили спецоперацій: На полігоні у Хмельницькій області закінчилася детонація
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі затримали двох нападників у військовій формі, які пограбували подружжя

Зловмисники представилися співробітниками однієї зі силових структур.

В Одесі затримали двох нападників у військовій формі, які пограбували подружжя
затримання одного з нападників
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

В Одесі силовики затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу на родину. 

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі й балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі. Нападники представилися співробітниками однієї зі силових структур, після чого, погрожуючи зброєю, зв’язали господаря з дружиною. 

Реклама

Зловмисники забрали золоті й срібні прикраси, а також 8 500 доларів і 50 000 гривень і втекли. Родина збирала гроші на лікування чоловіка і облаштування місця поховання загиблого сина. 

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання затриманих. Слідчі вилучили частину викраденого майна, транспортний засіб фігурантів, одяг, у якому вони вчиняли злочин, та інші речові докази.

Наразі обом чоловікам оголосили про підозру в розбої.

Суд вирішує питання щодо обрання їм запобіжного заходу, а досудове розслідування триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies