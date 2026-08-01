В Одесі затримали двох нападників у військовій формі, які пограбували подружжя

Зловмисники представилися співробітниками однієї зі силових структур.

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затримання одного з нападників

В Одесі силовики затримали двох чоловіків, причетних до розбійного нападу на родину.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі й балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі. Нападники представилися співробітниками однієї зі силових структур, після чого, погрожуючи зброєю, зв’язали господаря з дружиною.

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Зловмисники забрали золоті й срібні прикраси, а також 8 500 доларів і 50 000 гривень і втекли. Родина збирала гроші на лікування чоловіка і облаштування місця поховання загиблого сина.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання затриманих. Слідчі вилучили частину викраденого майна, транспортний засіб фігурантів, одяг, у якому вони вчиняли злочин, та інші речові докази.

Наразі обом чоловікам оголосили про підозру в розбої.

Суд вирішує питання щодо обрання їм запобіжного заходу, а досудове розслідування триває.