Росіяни за день понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: є загибла, 12 поранених

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Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, били безпілотниками та КАБами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Загинула одна людина, ще 12 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина.

Найбільше від атак окупантів дісталось Нікопольщині. У Червоногригорівській громаді росіяни знищили рейсовий мікроавтобус. Поранень зазнали восьмеро людей. Четверо з них госпіталізовані. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані. Стан 16-річного хлопця та 77-річної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

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Також під ударами були сам Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, АЗС, багатоквартирні будинки та автомобілі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина. До лікарні у важкому стані доправили 72-річну жінку. Ще двоє постраждалих – 23-річний чоловік і 26-річна жінка – лікуватимуться амбулаторно.

У Кам'янському районі російські війська атакували Криничанську громаду. Пошкоджено автомобіль. Важких поранень зазнав 55-річний чоловік. Його шпиталізували.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. Там пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

У Криворізькому районі російські війська атакували Грушівську громаду. Інформацію про наслідки уточнюють.