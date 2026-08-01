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У Харкові зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик, постраждало 5 осіб

Причина аварії встановлюється.

У Харкові зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковик, постраждало 5 осіб
Фото: Національна поліція

У Холодногірському районі Харкова внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей.

Про це повідомили в обласній поліції.

Відомо, шо зіткнулися автобус Mercedes-Benz, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, під керуванням 36-річного водія та автомобіль Kia K5 під керуванням 63-річного чоловіка.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей: 36-річний водій автобуса, дві його пасажирки віком 37 та 44 роки, 63-річний водій легковика та його 52-річний пасажир. Всім надається необхідна медична допомога. 

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

  • На Львівщині поліція розслідує ДТП за участю легкового автомобіля та рейсового автобуса, внаслідок якої травмувалися 11 людей, зокрема двоє дітей. Аварія сталася 31 липня між містом Стебник і селом Доброгостів Дрогобицького району.
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