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У Холодногірському районі Харкова внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей.

Про це повідомили в обласній поліції.

Відомо, шо зіткнулися автобус Mercedes-Benz, який здійснював регулярні пасажирські перевезення, під керуванням 36-річного водія та автомобіль Kia K5 під керуванням 63-річного чоловіка.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей: 36-річний водій автобуса, дві його пасажирки віком 37 та 44 роки, 63-річний водій легковика та його 52-річний пасажир. Всім надається необхідна медична допомога.

Усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.