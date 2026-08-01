Окупанти атакували Подільський район Одещини, поранено двох дітей

Поранень зазнали 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.

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Російські окупанти атакували дронами Подільський район Одещини. Унаслідок атаки поранень зазнали двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У Подільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждало двоє малолітніх дітей: 12-річна дівчинка та її 6-річний брат", – ідеться у повідомленні.

Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика – як середньої тяжкості.