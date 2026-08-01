Україні вдалося повернути з ТОТ Херсонщини ще одну дитину

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернуто 117 дітей з ТОТ Херсонщини.

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В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми

Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонської області. 9-річна дівчинка наразі перебуває у безпеці.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ще одну українську дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини. Цього разу – 9-річна дівчинка. Наразі вона перебуває у безпеці та отримує всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

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Як відомо, дитина разом із родиною опинилася в окупації на початку повномасштабного вторгнення.

Через постійний тиск з боку окупаційної влади батьки були змушені переховувати доньку, обмежувати її спілкування та можливість навчатися. Завдяки спільним зусиллям вдалося повернути дівчинку на підконтрольну Україні територію, де вона нарешті почувається у безпеці.

Повернення стало можливим завдяки спільній роботі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернуто 117 дітей із тимчасово окупованої частини області. Серед них – діти, які мають батьків, а також сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.