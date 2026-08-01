Україні вдалося повернути з ТОТ Херсонщини ще одну дитину

Україні вдалося повернути ще одну дитину з окупованої частини Херсонської області. 9-річна дівчинка наразі перебуває у безпеці.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ще одну українську дитину вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонщини. Цього разу – 9-річна дівчинка. Наразі вона перебуває у безпеці та отримує всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Як відомо, дитина разом із родиною опинилася в окупації на початку повномасштабного вторгнення.
Через постійний тиск з боку окупаційної влади батьки були змушені переховувати доньку, обмежувати її спілкування та можливість навчатися. Завдяки спільним зусиллям вдалося повернути дівчинку на підконтрольну Україні територію, де вона нарешті почувається у безпеці.
Повернення стало можливим завдяки спільній роботі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вже повернуто 117 дітей із тимчасово окупованої частини області. Серед них – діти, які мають батьків, а також сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.
- 31 липня Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей віком від 6 до 15 років.