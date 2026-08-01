На Херсонщині окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі

Через російський терор 1 людина загинула, ще 26 дістали поранення

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Упродовж минулої доби російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Загинула 1 людина, ще 26 поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Ясна Поляна, Зарічне, Понятівка, Білозерка, Станіслав, Високопілля, Урожайне, Миролюбівка, Хрещенівка, Борозенське, Красносільське, Чарівне, Золота Балка, Любимівка, Чайчине, Дар'ївка, Микільське, Інгулівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Комишани, Лиманець, Антонівка, Молодіжне, Музиківка, Садове, Бургунка, Дніпровське, Качкарівка, Козацьке, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Зеленівка, Львівські Отруби, Степанівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправні станції, супермаркет, стільникову вежу, музей, супермаркет та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 26 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей.