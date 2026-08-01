Росіяни атакували Суми та область безпілотниками: є постраждалі

Упродовж дня та ввечері 31 липня росіяни атакували Суми та область безпілотниками. Троє людей постраждали, вони у важкому стані.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Російський FPV дрон влучив поблизу девʼятиповерхівки у Ковпаківському районі Сум.
Постраждав 32-річний чоловік, який проходив поруч. Він отримав тяжкі поранення. Ударом пошкоджено припарковану неподалік цивільну автівку. Про це повідомили в МВА.
В Тростянецькій громаді окупанти атакували чоловіка, який їхав на мотоциклі. Він отримав тяжкі поранення та перебуває під наглядом медиків.
Також у Ворожбянській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав автомобіль, у якому перебувала родина з трьох людей. Машина загорілася. Один із чоловіків отримав тяжкі поранення.
- Вранці, 31 липня, російська армія атакувала Сумську громаду КАБами. Люди цілі, але є ушкодження.