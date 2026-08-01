Росіяни атакували Суми та область безпілотниками: є постраждалі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж дня та ввечері 31 липня росіяни атакували Суми та область безпілотниками. Троє людей постраждали, вони у важкому стані.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російський FPV дрон влучив поблизу девʼятиповерхівки у Ковпаківському районі Сум.

Постраждав 32-річний чоловік, який проходив поруч. Він отримав тяжкі поранення. Ударом пошкоджено припарковану неподалік цивільну автівку. Про це повідомили в МВА.

В Тростянецькій громаді окупанти атакували чоловіка, який їхав на мотоциклі. Він отримав тяжкі поранення та перебуває під наглядом медиків.

Також у Ворожбянській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав автомобіль, у якому перебувала родина з трьох людей. Машина загорілася. Один із чоловіків отримав тяжкі поранення.