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Генштаб: 207 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. 

Генштаб: 207 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби
Фото: facebook/ Генштаб

Від початку доби 31 липня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 168 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6415 дронів-камікадзе та здійснив 1953 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Дворічанське та в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Устинівка, Колодязне, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 19 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Міньківки та в бік Тихонівки. Два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Двадцять вісім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 20 окупантів, 11 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та один пункт управління БпЛА. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної та 32 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 208 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у бік Олександрограда.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове, Староукраїнка. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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