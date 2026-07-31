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З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути вже 2 422 дітей з ТОТ та Росії, — Лубінець

Одна з матерів двічі ризикувала життям і особисто їздила до РФ, щоб врятувати дитину з окупації.

З початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути вже 2 422 дітей з ТОТ та Росії, — Лубінець
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути вже 2 422 українські дитини з тимчасово окупованих територій та Росії. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, цього дня вдалося повернути ще чотирьох дітей, чиї родини роками боролися за їхнє повернення.

"Одна з матерів навіть двічі ризикувала життям і особисто їздила до РФ, але забрати дитину їй так і не дозволили. Та сьогодні вони нарешті разом", – розповів Лубінець.

Омбудсман зазначив, що повернення дітей стало можливим завдяки роботі Офісу Омбудсмана в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA, у взаємодії з державними органами, міжнародними партнерами та за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Також Лубінець закликав родини, чиї близькі досі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії, звертатися по допомогу до Офісу Омбудсмана. За його словами, фахівці надають консультації щодо алгоритму дій і супроводжують процес повернення людей додому.

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