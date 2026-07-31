ЦПД: роспропаганда знову поширює фейк про нібито продаж Україною західної зброї на "чорному ринку"

Також у ЦПД спростували твердження про нібито закупівлю українських дронів італійською мафією.

Російські пропагандистські ресурси активізували поширення дезінформації про нібито масове потрапляння переданого Україні західного озброєння на "чорний ринок" Європи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російські медіа, посилаючись на прокурора Палермо Мауріціо де Лучію та італійські ЗМІ, стверджують, що нібито понад 780 тисяч одиниць зброї, переданої Україні партнерами, були викрадені й потрапили на чорний ринок, а українські військові начебто постачають дрони італійській мафії.

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У Центрі наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності. Цифра 780 465 стосується відкритих даних Міністерства внутрішніх справ України про кількість втраченої та викраденої цивільної й особистої зброї в країні від початку повномасштабного вторгнення, а не західного озброєння.

Також у ЦПД спростували твердження про нібито закупівлю українських дронів італійською мафією.

За їхніми словами, прокурор Палермо не заявляв про такі факти. У матеріалі італійського видання йшлося лише про занепокоєння правоохоронців можливими ризиками незаконного обігу зброї в Європі через війну, а також про інтерес кримінальних угруповань до сучасних військових технологій.

У Центрі підкреслили, що в Україні діє багаторівнева система обліку та контролю за використанням західної військової допомоги за участю країн-партнерів, а з 2022 року не було оприлюднено жодних підтверджених доказів продажу Україною західного озброєння на "чорному ринку".

За оцінкою ЦПД, метою цієї інформаційної кампанії є дискредитація України, підрив довіри міжнародних партнерів та спроба поставити під сумнів ефективність контролю за військовою допомогою.