Російський дрон атакував цивільне авто в Осокорівці на Херсонщині

Постраждалого доправили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Через ворожий удар 52-річний чоловік отримав опіки ІІ ступеню 40% рук, голови, шиї, грудної клітини та ніг.

"Орієнтовно о 13:00 росіяни атакували дроном автівку в Осокорівці Нововоронцовської громади", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські війська атакували дроном цивільне авто в осокорівці Херсонської області. Є поранений.

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