Російський дрон атакував цивільне авто в Осокорівці на Херсонщині

Російські війська атакували дроном цивільне авто в осокорівці Херсонської області. Є поранений.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:00 росіяни атакували дроном автівку в Осокорівці Нововоронцовської громади", – ідеться у повідомленні.
Через ворожий удар 52-річний чоловік отримав опіки ІІ ступеню 40% рук, голови, шиї, грудної клітини та ніг.
Постраждалого доправили до лікарні. Нині медики надають йому необхідну допомогу.
- Від ранку 31 липня російські війська завдали серії ударів по Херсону та населених пунктах Херсонщини. Внаслідок атак загинув чоловік, ще щонайменше дев'ятеро людей отримали поранення.