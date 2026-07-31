Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія масовано атакувала Херсон та область: є загиблий та щонайменше дев'ятеро поранених

Ворог опівдні завдав авіаудару по центральній частині Херсона.

Росія масовано атакувала Херсон та область: є загиблий та щонайменше дев'ятеро поранених
наслідки авіаудару РФ по Херсону
Фото: Херсонська МВА

Від ранку 31 липня російські війська завдали серії ударів по Херсону та населених пунктах Херсонщини. Внаслідок атак загинув чоловік, ще щонайменше дев'ятеро людей отримали поранення. 

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Перший обстріл стався близько 00:30 у Центральному районі Херсона. Постраждала 76-річна жінка, яка перебувала вдома. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Реклама

Близько 07:30 російський дрон атакував 56-річну жительку Хрещенівки Нововоронцовської громади. Жінка зазнала забою руки, контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм.

Орієнтовно о 10:30 безпілотник влучив у цивільний автомобіль у селищі Комишани. На місці загинув чоловік, особу якого встановлюють. Також поранення отримав 21-річний хлопець – у нього вибухова травма та уламкові поранення голови й тулуба.

Близько 11:00 у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки дрона постраждав 48-річний чоловік. Він дістав уламкові поранення тулуба, рук і ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Опівдні російські війська завдали авіаудару по центру Херсона. Кількість поранених зросла до чотирьох.

Близько 12:00 російський дрон атакував 62-річну жінку у Корабельному районі. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення шиї, руки й ноги.

Крім того, орієнтовно об 11:30 ще одна атака безпілотника сталася у центрі Херсона. Постраждала 63-річна жінка, яка дістала вибухову травму та контузію. Вона самостійно звернулася до лікарні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies