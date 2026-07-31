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Від ранку 31 липня російські війська завдали серії ударів по Херсону та населених пунктах Херсонщини. Внаслідок атак загинув чоловік, ще щонайменше дев'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Перший обстріл стався близько 00:30 у Центральному районі Херсона. Постраждала 76-річна жінка, яка перебувала вдома. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Близько 07:30 російський дрон атакував 56-річну жительку Хрещенівки Нововоронцовської громади. Жінка зазнала забою руки, контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм.

Орієнтовно о 10:30 безпілотник влучив у цивільний автомобіль у селищі Комишани. На місці загинув чоловік, особу якого встановлюють. Також поранення отримав 21-річний хлопець – у нього вибухова травма та уламкові поранення голови й тулуба.

Близько 11:00 у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки дрона постраждав 48-річний чоловік. Він дістав уламкові поранення тулуба, рук і ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Опівдні російські війська завдали авіаудару по центру Херсона. Кількість поранених зросла до чотирьох.

Близько 12:00 російський дрон атакував 62-річну жінку у Корабельному районі. Вона отримала вибухову травму та уламкові поранення шиї, руки й ноги.

Крім того, орієнтовно об 11:30 ще одна атака безпілотника сталася у центрі Херсона. Постраждала 63-річна жінка, яка дістала вибухову травму та контузію. Вона самостійно звернулася до лікарні.