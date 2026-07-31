ЦПД: РПЦ готує ідеологічне підґрунтя для посилення мобілізації в Росії

Для росіян видали спеціальну книгу, де стверджується, що їх "земне призначення – бути воїнами Господа".

Російська православна церква розпочала підготовку ідеологічного підґрунтя для посилення мобілізації в РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, очільник РПЦ патріарх Кіріл видав книгу "Війна. За межами видимих причин і наслідків", у якій надає російській агресії проти України "спокутувального значення".

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У виданні стверджується, що "земне призначення росіян – бути воїнами Господа", а росіян закликають не "ухилятися від історичного обов'язку бути переможцями" та розглядати патріотизм під "духовним кутом зору".

У Центрі зазначають, що така риторика є свідомою психологічною та ідеологічною обробкою російського суспільства. Зокрема, участь у війні подається як «богоугодна справа», що, на думку ЦПД, покликано знімати моральні бар'єри у громадян.

Також у повідомленні наголошується, що використання концепції «священної війни» та релігійної риторики свідчить про використання РПЦ як одного з елементів державної пропаганди та підтримки воєнної політики Кремля.

У ЦПД наголошують, що систематична підтримка збройної агресії та сакралізація війни є підставою для запровадження Європейським Союзом персональних санкцій проти патріарха Кіріла.