Нічні повітряні атаки , 269 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ліквідація наслідків атаки у Львові, сумніви Трампа.

Станом на ранок 31 липня у Львові триває ліквідація наслідків вчорашньої російської атаки. Всього унаслідок цього удару постраждали 38 людей, зокрема троє дітей. Один чоловік загинув, йдеться у повідомленнях ДСНС та начальника ОВА Максима Козицького.

На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки. Рятувальники наразі демонтували понад 500 тонн аварійних конструкцій та вивезли більше ніж 100 тонн будівельного сміття. Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 269 бойових зіткнень.

Найбільше боїв вчора пройшло на Костянтинівському напрямку – 45.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмові дії агресора.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1340 солдатів і 3 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 446 150 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 31 липня, російська армія атакувала Вінницьку область і поцілила по цивільній інфраструктурі. Згодом стало відомо, що ворог поцілив у відділення "Нової пошти". За оновленими даними станом на 11:05, постраждалих восьмеро, з них троє перебувають у реанімації.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 31 липня російська армія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів. Зафіксували влучання 22 дронів на 14 локаціях, у ще чотирьох місцях впали уламки, розповіли у Повітряних силах.

«У ніч на 31 липня (з 18:00 30 липня) противник атакував 255 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Станом на ранок 31 липня атака тривала.

У російській Волгоградській області внаслідок нічної атаки безпілотників уражено один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів та розподільчий центр компанії Wildberries.

Про атаку розповів губернатор регіону, звинувативши ЗСУ у нібито влучанні у житлову забудову - багатоквартирний будинок і приватний маєток. Водночас він додав, що горять "промислове підприємство і складські приміщення". Місцеві у пабліках уточнюють, що масштабні загоряння сталися на НПЗ "Лукойл - Волгограднафтопереробка" та у логістичному центрі маркетплейсу, який займається реалізацією товарів подвійного призначення.

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти зенітні ракети-перехоплювачі Patriot.

Президент США в інтерв’ю Financial Times сказав, що «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, додавши, що це питання «розглядають».

Трамп повідомив FT, що зосереджений на припиненні війни Росії проти України, додавши, що двоє його посланців, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, уперше відвідають Україну найближчими днями.

Заяви Трампа пролунали лише через два дні після його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі, під час якої, за словами Зеленського, обговорювалося виробництво ракет-перехоплювачів Patriot і «ще кілька ідей».

На початку липня під час саміту НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot.

Водночас ліцензія на виробництво ракет для Patriot, яку пообіцяв Україні президент США, не вирішить наших нагальних проблем. Чому зібрати PAC-3 складно, читайте у матеріалі LB.ua «Справи протиракетні. Чому швидко виготовити ракети для Patriot не вдасться».

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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