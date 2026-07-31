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Вчора російська армія втратила 1340 солдатів і 3 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 446 150 солдатів.

Вчора російська армія втратила 1340 солдатів і 3 засоби ППО
українські військові
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 413 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 3 штуки спецтехніки.

Про це розповіли у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб 
  • танків – 12 231 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 056 (+7) од.
  • артилерійських систем – 47 045 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 976 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 525 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 081 (+10) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 435 665 (+1 525) од.
  • крилаті ракети – 5 005 (+55) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413) од.
  • спеціальна техніка – 4 483 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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