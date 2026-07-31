Вчора російська армія втратила 1340 солдатів і 3 засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1340 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 413 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 3 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 446 150 солдатів.

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