Вночі ППО знешкодила 195 із 255 запущених російських дронів

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У ніч на 31 липня російська армія атакувала Україну 255 безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 195 із них. Зафіксували влучання 22 дронів на 14 локаціях, у ще чотирьох місцях впали уламки.

Про це розповіли у Повітряних силах.

«У ніч на 31 липня (з 18:00 30 липня) противник атакував 255 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – йдеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 31 липня атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.