Зеленський назвав кількість загиблих військових Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 700 тисяч військових загиблими. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

За словами глави держави, загальні втрати російської армії становлять близько 1,6 млн осіб, із яких приблизно 700 тисяч – загиблі.

«Щодо України, то дуже важко сказати. Якщо чесно, я не хочу бути повністю відвертим, адже тоді Росія зрозуміє, що відбувається з нашою армією», – пояснив Зеленський.

Проте він таки зазначив, що наша країна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими та має близько 400 тисяч поранених.

Зеленський також додав, що залишається велика кількість зниклих безвісти.