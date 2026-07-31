У Харківській області через обстріли постраждали семеро людей

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину ракетою, КАБами та дронами різних типів. Ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

Про це написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Вільшани Солоницівської громади постраждали жінки 37, 53 і 85 років та 52-річний чоловік. У Харкові зазнала поранень 72-річна жінка, а у сел. Золочів поранено 43-річного чоловіка. В м. Дергачі зазнала гострої реакції на стрес 69-річна жінка.

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Ворог атакував БпЛА Київський, Салтівський, Слобідський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету;

5 КАБ;

5 БпЛА типу «Герань-2»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон;

40 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено скління багатоквартирного будинку.

В Богодухівському районі пошкоджено електромережі, дошкільний заклад (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди (с. Леміщене), багатоквартирний будинок, приватний будинок, 3 гаражі (с. Одноробівка).

В Ізюмському районі пошкоджено заклад культури, 2 автомобілі, 6 приватних будинків, навчальний заклад (м. Ізюм), електромережі (с. Комарівка, с. Червона Поляна).

У Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Слатине), санаторій, автомобіль (сел. Березівське), 3 приватні будинки (сел. Вільшани), приватний будинок (сел. Черкаські Тишки), термінал пошти (сел. Новий Коротич).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 48 891 людину.