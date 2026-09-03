Не плануйте, що все буде добре. Як бізнесу керувати фінансами в умовах війни

Звідси принцип, якого я дотримуюся у фінансовому плануванні: потрібно думати не про те, що буде краще, а про те, що буде гірше.

Хороший прибуток у звітних таблицях мене не заспокоює. Бізнес може заробляти на папері й водночас наближатися до касового розриву. Тому я хочу розуміти, скільки грошей він має сьогодні, які надходження очікує найближчим часом і як довго зможе працювати, якщо надходження скоротяться або припиняться.

За роки роботи з різними бізнесами я неодноразово бачив одну й ту саму ситуацію, коли дохід є, прибуток є і бізнес працює, але залишки на рахунках тривожні. Тоді виникає просте питання: а де гроші?

Фото: EPA/UPG

Що відбувається з грошима щодня

Коли я заходжу у новий бізнес або оцінюю компанію, на першому етапі хочу бачити п’ять речей: скільки грошей є на рахунках, який грошовий потік генерує основна діяльність, скільки коштів залишається у дебіторській заборгованості, які зобов’язання потрібно виконати найближчим часом і на скільки часу бізнесу вистачить наявних коштів, якщо нові надходження зупиняться.

Якщо клієнт має заплатити через 60 днів, ці гроші не допоможуть виконати зобов’язання сьогодні. Тому на першому етапі рух коштів я вважаю нормальним контролювати практично щодня.

Реклама

Власнику не потрібно погоджувати кожну невелику витрату. Йому потрібно бачити фінансовий ритм компанії. Якщо власник дізнається про касовий розрив від бухгалтера в день платежу, фінансового управління в компанії фактично немає.

Коли система працює стабільно, контроль можна послабити.

Бюджет на рік. Реальність — на 3-6 місяців

Для бізнесу я вважаю нормальним мати фінансовий план щонайменше на рік і щомісяця порівнювати його з фактичними результатами. Якщо зросли витрати або продажі виявилися нижчими за прогноз, мене цікавить причина: це разове відхилення чи тенденція, яку вже потрібно враховувати?

Один сильний місяць мене не переконує, що бізнес став сильнішим. Я хочу зрозуміти, що саме дало цей результат і чи зможе компанія його повторити.

В умовах високої невизначеності одного річного бюджету недостатньо. Я дивлюся на найближчі 3-6 місяців і регулярно переглядаю прогноз за фактичними результатами. Річний бюджет задає напрям, але рішення доводиться ухвалювати за тією реальністю, яку бізнес має сьогодні.

Що ви зробите, якщо завтра втратите 40% виручки?

Після початку повномасштабної війни я бачив, наскільки швидко може перестати працювати фінансова модель, яка роками здавалася ефективною. Один із показових прикладів — девелопмент.

За нормального ринку компанія могла мати запас коштів на кілька місяців будівництва, продавати квартири й фінансувати наступні етапи з нових надходжень. Після 24 лютого 2022 року продажі різко скоротилися. Нових грошей стало значно менше, а за кілька місяців закінчився і резерв.

Компанія може володіти активами на мільйони, але якщо завтра немає чим заплатити підряднику, їхня вартість проблеми не вирішує.

Реклама

Масштаб шоку видно за даними Національного інституту стратегічних досліджень: у 2022 році кількість договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків скоротилася на 69% порівняно з 2021 роком.

Я б враховував щонайменше три сценарії: базовий, поганий і критичний. Наприклад, падіння виручки на 20%, 40% або 70%. Для кожного бізнесу ці межі будуть свої. Сенс не в тому, щоб вгадати відсоток падіння. Метою є мати план А, В, С — і, бажано, D. Власник має знати: які витрати можна скоротити, які платежі не можна відкласти, що доведеться заморозити, а що бізнес має зберегти за будь-яких обставин?

Відповіді для кожної компанії будуть різними. Важливо дати їх до того, як поганий сценарій стане реальністю.

Звідси й питання про резерв. Його розмір, на мою думку, потрібно оцінювати не лише в грошах, а й у часі. Універсальної цифри немає: для одного бізнесу достатнім мінімумом може бути запас на місяць основних витрат, для іншого потрібен рік. У девелопменті, наприклад, я хотів би мати резерв щонайменше на рік. Три місяці можуть закінчитися раніше, ніж власник встигне зрозуміти, як перебудувати бізнес.

Так само важлива ліквідність. Частину активів у власному фінансовому плануванні я тримаю у ліквідній формі: це кошти та інструменти, до яких можна швидко отримати доступ, наприклад депозити чи військові облігації. Окремо я враховую доступ до кредитних ліній як додаткове джерело ліквідності.

Коли реальність гірша за ваш прогноз

Фінансовий сценарій українського бізнесу може змінитися за одну ніч, коли російський удар знищує виробництво або склад. Через пошкодження енергетики може зупинитися робота. Додайте перебої з постачанням, падіння попиту, дефіцит кадрів — ми не знаємо, що буде завтра. Частину цих ризиків можна закласти у сценарії, частину — ні.

Фінансова стійкість зрештою вимірюється не прибутком у хороші часи, а простором для маневру, який залишається у власника, коли хороші часи закінчуються.