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Російська атака вдруге за два місяці зруйнувала склад OKWINE та Wine Hunters

Працівники внаслідок удару не постраждали.

Російська атака вдруге за два місяці зруйнувала склад OKWINE та Wine Hunters
Склади компанії атаковані вдруге
Фото: Скриншот з відео

Унаслідок російської атаки зруйнували центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters. 

Про це компанія повідомила у Instagram.

За словами представників компанії, склад знову зруйнували в ніч із 1 на 2 число – вдруге за останні два місяці. Працівники не постраждали.

"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, одним немає ні сил, ні можливості, ні часу", – йдеться в повідомленні.

Повторна атака знову завдала значних збитків бізнесу. В OKWINE та Wine Hunters закликали клієнтів підтримати компанію покупками. 

  • У ніч на 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму; двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 174 ударними безпілотниками типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Донеччини і Криму.
  • Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль.
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