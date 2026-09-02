Російська атака вдруге за два місяці зруйнувала склад OKWINE та Wine Hunters

Унаслідок російської атаки зруйнували центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters.
Про це компанія повідомила у Instagram.
За словами представників компанії, склад знову зруйнували в ніч із 1 на 2 число – вдруге за останні два місяці. Працівники не постраждали.
"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, одним немає ні сил, ні можливості, ні часу", – йдеться в повідомленні.
Повторна атака знову завдала значних збитків бізнесу. В OKWINE та Wine Hunters закликали клієнтів підтримати компанію покупками.
- У ніч на 2 вересня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму; двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 174 ударними безпілотниками типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Донеччини і Криму.
- Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль.