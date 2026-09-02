Російська атака вдруге за два місяці зруйнувала склад OKWINE та Wine Hunters

Унаслідок російської атаки зруйнували центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters.

Про це компанія повідомила у Instagram.

За словами представників компанії, склад знову зруйнували в ніч із 1 на 2 число – вдруге за останні два місяці. Працівники не постраждали.

"Ми тільки ледь-ледь почали оговтуватися після першого влучання, завозити новинки та хоч трохи, хоча б на тиждень, але планувати майбутнє, тому описати емоції, які відчуваємо сьогодні, одним немає ні сил, ні можливості, ні часу", – йдеться в повідомленні.

Повторна атака знову завдала значних збитків бізнесу. В OKWINE та Wine Hunters закликали клієнтів підтримати компанію покупками.