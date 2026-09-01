Наглядова рада Укроборонпрому оголосила конкурс на посаду гендиректора товариства

Наглядова рада оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора Української оборонної промисловості.
Як повідомила пресслужба товариства, добір кандидатів і їхню попередню оцінку буде робити українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership. Це одна з найбільших у світі консалтингових мереж у сфері пошуку керівників вищої ланки та лідерства.
«Компанію було відібрано за результатами відкритої процедури закупівлі. Amrop Ukraine розпочинає пошук кандидатів 1 вересня 2026 року», - додали в Укробронпромі.
- Попередній керівник УОП Герман Сметанін подав у відставку в липні.
- На період проведення конкурсу наглядова рада поклала виконання обов’язків гендиректора на Сергія Боєва.