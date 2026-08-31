Мінфін: у серпні до загального фонду держбюджету надійшло понад 219 млрд гривень

Загалом до загального і спеціального фондів за поточний місяць надійшло понад 339 млрд гривень податків, зборів та інших платежів.

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За оперативними даними, у серпні 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 219,2 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Надходження платежів від Державної податкової служби за серпень становили 146,5 млрд грн, зокрема:

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72,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;27,3 млрд грн – податок на додану вартість;19,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;13,8 млрд грн – акцизний податок; 7,1 млрд грн – рентна плата;

4,7 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку.

Ще 67,2 млрд гривень надійшло від Держмитслужби.

Загалом, за підсумками серпня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 339,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 62,9 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.