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Торговельно-офісний центр "Гулівер" у Києві виставили на продаж за 9,23 млрд гривень

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 30 вересня.

Торговельно-офісний центр "Гулівер" у Києві виставили на продаж за 9,23 млрд гривень
Фото: Бізнес Цензор

На "Prozorro.Продажі" виставлено на аукціон торговельно-офісний центр "Гулівер" (Gulliver) у Києві зі стартовою ціною - 9,23 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ "Ощадбанк".

"Багатофункціональний комплекс Gulliver 31 серпня 2026 року виставлений на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі державними Ощадбанком та Укрексімбанком", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лота – 9,23 млрд грн, або $207 млн. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 30 вересня.

Комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалене наглядовими радами державних банків наприкінці липня 2026 року.

  • 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора ОГП і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів.
  • Пізніше Офіс генпрокурора ініціював передачу київського ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА. Це клопотання прокурори подали в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 мільйонів гривень.
  • У липні 2025 року консорціум Ощадбанку та Укрексімбанку набули право власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. 
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