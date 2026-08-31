Заявки на участь в аукціоні приймаються до 30 вересня.

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На "Prozorro.Продажі" виставлено на аукціон торговельно-офісний центр "Гулівер" (Gulliver) у Києві зі стартовою ціною - 9,23 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ "Ощадбанк".

"Багатофункціональний комплекс Gulliver 31 серпня 2026 року виставлений на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі державними Ощадбанком та Укрексімбанком", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лота – 9,23 млрд грн, або $207 млн. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 30 вересня.

Комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% - Укрексімбанку. Рішення про продаж активу було ухвалене наглядовими радами державних банків наприкінці липня 2026 року.