Bloomberg: Росія продовжила заборону на експорт дизеля до кінця вересня

Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального виробниками до 30 вересня. Уряд країни-агресора пояснив рішення необхідністю підтримати стабільність внутрішнього паливного ринку.

Про це пише Bloomberg.

Обмеження запровадили ще на початку липня як тимчасовий захід. У серпні його продовжили, а тепер дію заборони знову пролонгували на тлі активізації українських атак на російські нафтопереробні підприємства.

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У серпні, зазначає медіа, Україна щонайменше 21 раз атакувала російські НПЗ. Це рекордний місячний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Атаки на паливну галузь також спричинили нову хвилю дефіциту бензину в російських регіонах.

Які наслідки?

До початку масштабної кампанії ударів по російській паливній інфраструктурі Росія була одним із найбільших експортерів дизпалива у світі – на її частку припадало близько 10% глобальних поставок.

Продовження заборони може додатково посилити напруженість на світовому ринку, де пропозиція вже скорочується через конфлікт на Близькому Сході та війну Росії проти України.

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси дизеля у Сполучених Штатах впали до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень. У Європі ситуація також загострилася: регіон уперше за сім років почав імпортувати дизпальне з Мексики.