Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ГоловнаЕкономікаФінанси

Укренерго розпочинає реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн

Реструктуризація боргових зобов'язань дозволить залучити необхідні ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури. 

Укренерго розпочинає реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

Укренерго оголосило про початок операції з управління боргом за гарантованими державою облігаціями сталого розвитку на $825 млн зі ставкою 6,875% річних і погашенням у 2028 році.

Про це ідеться на сайті компанії.

Трансакція передбачає викуп облігацій, їхній обмін на нові боргові цінні папери і запит на отримання згоди власників. Процедуру здійснюють на умовах Меморандуму від 28 серпня, який компанія оприлюднила на сайті Лондонської фондової біржі.

Реклама

В Укренерго зазначили, що 28 квітня минулого року компанія досягла первісної домовленості з групою власників облігацій, які контролюють понад 45% їхньої загальної вартості. Через затримку в реалізації операції 23 квітня цього року сторони скоригували умови, які й втілюють у межах нинішньої трансакції.

Операцію профінансують за рахунок нових коштів, залучених за підтримки міжнародної інституції фінансування розвитку. Компанія спрямує заощадження на відбудову і підтримку електромережі, пошкодженої через російські обстріли, а також на підвищення стійкості енергосистеми.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко пояснив, що реструктуризація боргових зобов'язань дозволить залучити необхідні ресурси саме для відновлення енергетичної інфраструктури. 

Процес реструктуризації стартував 28 серпня. Власники облігацій можуть подати заявки до 17:00 за нью-йоркським часом цього дня. Збори власників цінних паперів призначили на 1 жовтня, а розрахунки планують провести до 8 жовтня.

Пропозиція викупу передбачає проведення аукціону, де власники зазначають ціну в діапазоні від 60% до 65,125% від номіналу і нарахованих відсотків. Загальна сума викупу не перевищуватиме $445 млн. Невикуплені облігації компанія обміняє на нові папери. Також передбачено винагороду за участь: 10 доларів США за кожні 1 000 доларів номіналу пред'явлених облігацій, а в окремих випадках — 20 доларів.

У межах пропозиції обміну власникам пропонують обміняти свої облігації та нараховані відсотки на нові цінні папери з розрахунку 1 000 доларів номіналу нових облігацій за 1 000 доларів старих. Ті папери, які власники не пред'являть добровільно, компанія обміняє в обов'язковому порядку з розрахунку 800 доларів нових облігацій за 1 000 доларів старих.

Якщо кошти від викупу залишаться невикористаними, їх спрямують на пропорційний викуп паперів, не пред'явлених добровільно, а потім — на викуп облігацій, поданих до обміну.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies