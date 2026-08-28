Укренерго розпочинає реструктуризацію боргу за облігаціями на $825 млн

Укренерго оголосило про початок операції з управління боргом за гарантованими державою облігаціями сталого розвитку на $825 млн зі ставкою 6,875% річних і погашенням у 2028 році.

Про це ідеться на сайті компанії.

Трансакція передбачає викуп облігацій, їхній обмін на нові боргові цінні папери і запит на отримання згоди власників. Процедуру здійснюють на умовах Меморандуму від 28 серпня, який компанія оприлюднила на сайті Лондонської фондової біржі.

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В Укренерго зазначили, що 28 квітня минулого року компанія досягла первісної домовленості з групою власників облігацій, які контролюють понад 45% їхньої загальної вартості. Через затримку в реалізації операції 23 квітня цього року сторони скоригували умови, які й втілюють у межах нинішньої трансакції.

Операцію профінансують за рахунок нових коштів, залучених за підтримки міжнародної інституції фінансування розвитку. Компанія спрямує заощадження на відбудову і підтримку електромережі, пошкодженої через російські обстріли, а також на підвищення стійкості енергосистеми.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко пояснив, що реструктуризація боргових зобов'язань дозволить залучити необхідні ресурси саме для відновлення енергетичної інфраструктури.

Процес реструктуризації стартував 28 серпня. Власники облігацій можуть подати заявки до 17:00 за нью-йоркським часом цього дня. Збори власників цінних паперів призначили на 1 жовтня, а розрахунки планують провести до 8 жовтня.

Пропозиція викупу передбачає проведення аукціону, де власники зазначають ціну в діапазоні від 60% до 65,125% від номіналу і нарахованих відсотків. Загальна сума викупу не перевищуватиме $445 млн. Невикуплені облігації компанія обміняє на нові папери. Також передбачено винагороду за участь: 10 доларів США за кожні 1 000 доларів номіналу пред'явлених облігацій, а в окремих випадках — 20 доларів.

У межах пропозиції обміну власникам пропонують обміняти свої облігації та нараховані відсотки на нові цінні папери з розрахунку 1 000 доларів номіналу нових облігацій за 1 000 доларів старих. Ті папери, які власники не пред'являть добровільно, компанія обміняє в обов'язковому порядку з розрахунку 800 доларів нових облігацій за 1 000 доларів старих.

Якщо кошти від викупу залишаться невикористаними, їх спрямують на пропорційний викуп паперів, не пред'явлених добровільно, а потім — на викуп облігацій, поданих до обміну.