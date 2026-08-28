Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, що входить до групи Global Spirits, повністю зруйнований унаслідок російської атаки та не підлягає відновленню.

Про це NV Бізнес повідомили у пресслужбі компанії.

За даними Global Spirits, по підприємству зафіксували чотири влучання. Після атаки на заводі близько трьох годин тривала пожежа. Внаслідок удару компанія втратила значну частину готової продукції. Орієнтовно 3-4 млн пляшок алкоголю з уже сплаченим акцизом або згоріли, або були пошкоджені настільки, що їх доведеться утилізувати. Середню вартість однієї пляшки у Global Spirits оцінюють приблизно у 100 гривень.

Це вже не перша серйозна втрата для Global Spirits через російські атаки. У ніч на 19 липня російський ракетний удар знищив основний склад компанії. Через це підприємство певний час не могло забезпечувати доставку продукції клієнтам.