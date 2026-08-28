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Завод "Хортиця" у Запоріжжі постраждав після атаки і не підлягає відновленню, – медіа

Після обстрілу пожежа на підприємстві тривала 3 години.

Завод "Хортиця" у Запоріжжі постраждав після атаки і не підлягає відновленню, – медіа
У липні Росія знищила склади компанії
Фото: ДСНС Київщини

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, що входить до групи Global Spirits, повністю зруйнований унаслідок російської атаки та не підлягає відновленню. 

Про це NV Бізнес повідомили у пресслужбі компанії.

За даними Global Spirits, по підприємству зафіксували чотири влучання. Після атаки на заводі близько трьох годин тривала пожежа. Внаслідок удару компанія втратила значну частину готової продукції. Орієнтовно 3-4 млн пляшок алкоголю з уже сплаченим акцизом або згоріли, або були пошкоджені настільки, що їх доведеться утилізувати. Середню вартість однієї пляшки у Global Spirits оцінюють приблизно у 100 гривень.

Це вже не перша серйозна втрата для Global Spirits через російські атаки. У ніч на 19 липня російський ракетний удар знищив основний склад компанії. Через це підприємство певний час не могло забезпечувати доставку продукції клієнтам.

  • Із липня 2022 року власником компанії вказаний громадянин Ліхтенштейну Мартін Мікаель Вахтер. До цього кінцевим бенефіціаром був засновник Global Spirits Євген Черняк.
  • Наприкінці 2023 року Черняку оголосили про підозру у фінансуванні російської агресії. За версією слідства, пов’язані з ним компанії у 2022 році сплатили до російського бюджету близько 6 млрд грн податків. Бізнесмен заперечує звинувачення та заявляє, що не веде бізнесу в Росії з 2014 року. За даними Офісу генерального прокурора, Черняк виїхав з України до початку повномасштабного вторгнення. Наразі він перебуває у США та оголошений СБУ в розшук.
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