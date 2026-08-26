Мінфін обміняв короткострокові держоблігації вартістю 15 млрд грн

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Міністерство фінансів України провело черговий switch-аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики.

Як ідеться на сайті Мінфіну, обсяг задоволених заявок досяг 15 млрд грн за номінальною вартістю.

Під час торгу інвесторам запропонували обміняти цінні папери з терміном погашення 30 вересня 2026 року на нові ОВДП з датою погашення 15 серпня 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить близько трьох років, а їхня середньозважена дохідність сягнула 12,61%.

За результатами аукціону емітент отримає майже 13,89 мільйона цінних паперів попереднього випуску на загальну суму понад 15,03 мільярда гривень, після чого їх повністю погасять та анулюють.

Мінфін пояснив, що проведення подібних аукціонів дозволяє уряду активно управляти державним боргом. Завдяки обміну вдається зменшити навантаження на бюджет у короткостроковому періоді, подовжує середній строк боргу та підтримує ліквідність внутрішнього ринку цінних паперів.