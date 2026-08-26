З прикордоння Сумщини евакуювали маломобільних літніх людей

Екіпаж спецпідрозділу поліції «Білий янгол» евакуював двох маломобільних жителів прикордонних громад Сумщини. Населені пункти, в яких вони проживали, перебувають під постійними обстрілами.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.
Через стан здоров’я літні люди могли самостійно залишити небезпечну територію.
68-річного чоловіка вивезли з одного з населених пунктів Річківської громади. Через хворобу він тривалий час був прикутий до ліжка, а його рідні не могли самостійно організувати виїзд.
Також із Білопільської територіальної громади евакуювали 85-річну жінку, яка також не мала змоги самостійно пересуватися.
Поліцейські доправили людей у безпечне місце. Там їх передали бригадам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
- Раніше "Білі янголи" евакуювали з прикордоння Сумщини дві родини з дітьми та 71-річну жінку.