З прикордоння Сумщини евакуювали маломобільних літніх людей

Їх передали медикам для подальшої госпіталізації.

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Фото: Зі сторінки Влада Маховського в Facebook

Екіпаж спецпідрозділу поліції «Білий янгол» евакуював двох маломобільних жителів прикордонних громад Сумщини. Населені пункти, в яких вони проживали, перебувають під постійними обстрілами.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Через стан здоров’я літні люди могли самостійно залишити небезпечну територію.

68-річного чоловіка вивезли з одного з населених пунктів Річківської громади. Через хворобу він тривалий час був прикутий до ліжка, а його рідні не могли самостійно організувати виїзд.

Також із Білопільської територіальної громади евакуювали 85-річну жінку, яка також не мала змоги самостійно пересуватися.

Поліцейські доправили людей у безпечне місце. Там їх передали бригадам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.