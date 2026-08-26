Він пішов на співпрацю зі слідством і отримав 10 років тюрми.

Суд виніс вирок 55-річному громадянину РФ Олександру Ерзіну з позивним «Риж».

Окупант служив у 121-му мотострілецькому полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ, повідомляє Служба безпеки України.

У вересні минулого року окупант увійшов до Куп’янська на Харківщині й захопив приміщення місцевого відділу поліції, де переховувався зі зброєю. Неподалік будівлі він помітив двох цивільних, які заготовляли дрова.

Погрожуючи автоматом, Ерзін силою затягнув одну з українок до райвідділу. Він утримував жінку в заручниках і вимагав від її знайомої принести продукти, погрожуючи вбити затриману у разі відмови. Коли жінка виконала вимогу, рашист продовжив допитувати обох жительок, погрожував їм зброєю і наказав принести нову партію продовольства за тиждень.

Невдовзі після цього співробітники СБУ разом із бійцями Сил оборони взяли зловмисника в полон.

Суд визнав Ерзіна винним у порушенні законів і звичаїв війни і, врахувавши його співпрацю зі слідством, призначив йому 10 років позбавлення волі.