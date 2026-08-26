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​Росіяни атакують газорозподільчу інфраструктуру: обстріли були на Харківщині та Чернігівщині

Ворожі війська цілеспрямовано обстрілюють газорозподільчі об’єкти та газовиків.

​Росіяни атакують газорозподільчу інфраструктуру: обстріли були на Харківщині та Чернігівщині
Обстріл бригади газовиків на Харківщині
Фото: Дергачівська МВА

Російські війська знову атакували газорозподільну інфраструктуру. Про це повідомила очільниця "Газмереж України" Людмила Кіндер у Facebook.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено один із об’єктів компанії на Чернігівщині. На Харківщині під удар потрапила аварійна бригада, яка прямувала до місця пошкодження газової інфраструктури для проведення аварійних робіт. Один зі слюсарів дістав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні, де за ним наглядають медики.

Кіндер наголосила, що це не перший випадок, коли російські військові обстрілюють газорозподільні об’єкти та працівників, які підтримують їхню роботу і відновлюють мережі після атак.

Попри постійні ризики, аварійні бригади "Газмереж" продовжують виїжджати на виклики, локалізовувати аварії та ремонтувати пошкоджені мережі, забезпечуючи розподіл газу там, де це дозволяє безпекова ситуація.

  • Раніше про обстріл газовиків на Харківщині повідомили у Дергачівській МВА. Там зазначили, що внаслідок удару постраждав 53-річний житель Дергачів. Чоловік дістав вибухові поранення та закритий перелом лівого плеча. Наразі його життю нічого не загрожує.
  •  Атака пошкодила два автомобілі газової служби. Через безпекову ситуацію фахівці поки не можуть завершити ремонт мережі та відновити подачу газу до будинків. 
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