​Росіяни атакують газорозподільчу інфраструктуру: обстріли були на Харківщині та Чернігівщині

Російські війська знову атакували газорозподільну інфраструктуру. Про це повідомила очільниця "Газмереж України" Людмила Кіндер у Facebook.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено один із об’єктів компанії на Чернігівщині. На Харківщині під удар потрапила аварійна бригада, яка прямувала до місця пошкодження газової інфраструктури для проведення аварійних робіт. Один зі слюсарів дістав осколкові поранення. Наразі він перебуває у лікарні, де за ним наглядають медики.

Кіндер наголосила, що це не перший випадок, коли російські військові обстрілюють газорозподільні об’єкти та працівників, які підтримують їхню роботу і відновлюють мережі після атак.

Попри постійні ризики, аварійні бригади "Газмереж" продовжують виїжджати на виклики, локалізовувати аварії та ремонтувати пошкоджені мережі, забезпечуючи розподіл газу там, де це дозволяє безпекова ситуація.