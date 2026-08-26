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Окупанти вдарили дроном по підприємству на Харківщині: є постраждалі

На місці атаки спалахнула пожежа.

Окупанти вдарили дроном по підприємству на Харківщині: є постраждалі
Обстріл підприємства на Харківщині
Фото: ДСНС України

Вранці 26 серпня російські війська атакували безпілотником селище Рогань Харківського району. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Російський дрон влучив по території цивільного підприємства. Після атаки там спалахнула пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів.

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Вогонь знищив господарчу споруду та деревину. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч будівлі та автомобілі. На місці удару працювали рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної охорони. 

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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