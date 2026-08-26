Окупанти вдарили дроном по підприємству на Харківщині: є постраждалі

Вранці 26 серпня російські війська атакували безпілотником селище Рогань Харківського району. Внаслідок удару постраждали троє людей.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Російський дрон влучив по території цивільного підприємства. Після атаки там спалахнула пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів.
Вогонь знищив господарчу споруду та деревину. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч будівлі та автомобілі. На місці удару працювали рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної охорони.
- Російські військові ввечері 25 серпня атакували FPV-дроном працівників газової служби у Дергачах на Харківщині. Газовики саме працювали над відновленням газорозподільної мережі, пошкодженої попереднім обстрілом. Постраждав один із робітників.
- Вчора вороги атакували Слатине на Харківщині FPV-дронами. Через атаку загинули двоє людей – чоловіки віком 50 та 51 рік.