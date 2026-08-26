Росіяни атакували Запоріжжя дроном: поранені неповнолітні дівчата та чоловік

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У Запоріжжі троє людей дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника.

Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський дрон вдарив по нежитловій будівлі. Внаслідок атаки також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч.

Поранень зазнали дві неповнолітні дівчини віком 17 років та 41-річний чоловік. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Інформація щодо інших наслідків ворожої атаки уточнюється.