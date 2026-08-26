Росіяни атакували Запоріжжя дроном: поранені неповнолітні дівчата та чоловік

У Запоріжжі троє людей дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника.
Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російський дрон вдарив по нежитловій будівлі. Внаслідок атаки також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч.
Поранень зазнали дві неповнолітні дівчини віком 17 років та 41-річний чоловік. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Інформація щодо інших наслідків ворожої атаки уточнюється.
- Напередодні росіяни також били по обласному центру ударними дронами. Внаслідок обстрілу вщент згоріли автомобілі, постраждали 7 людей.
- Того ж дня ворожа армія атакувала місто КАБом. Пошкоджена проїздна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування. Загинули дві людини.