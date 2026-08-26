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Президент Володимир Зеленський нагородив орденами Свободи лідерів низки європейських держав.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента. Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності.

Зокрема, нагороджено: президента Естонії Алара Каріса, президента Литви Гітанаса Наусєду, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре, прем'єр-міністра Швеції Крістерссона Ульфа

Раніше також повідомлялося, що Зеленський нагородив орденом Свободи американського винахідника і співзасновника компанії SpaceX Ілона Маска.