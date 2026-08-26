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​Зеленський нагородив орденами Свободи лідерів низки європейських держав

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента. 

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами Свободи лідерів низки європейських держав.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента. Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності. 

Зокрема, нагороджено: президента Естонії Алара Каріса, президента Литви Гітанаса Наусєду, президента Фінляндії Александра Стубба, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре, прем'єр-міністра Швеції Крістерссона Ульфа

Раніше також повідомлялося, що Зеленський нагородив орденом Свободи американського винахідника і співзасновника компанії SpaceX Ілона Маска.

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