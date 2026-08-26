Генштаб: Сили оборони уразили РЛС "Каста", центр підготовки операторів БпЛА та склади окупантів

Українські військові 25 серпня та в ніч проти 26 серпня завдали ударів по низці військових об'єктів російських сил на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція "Каста", навчальний центр безпілотників, ремонтна база та склади противника.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У Качі в тимчасово окупованому Криму українські сили уразили радіолокаційну станцію "Каста". Ці комплекси використовують для виявлення повітряних цілей та контролю повітряного простору.
У тимчасово окупованому Луганську під удар потрапив навчальний центр БпЛА російських військ. Ще один об'єкт – ремонтно-відновлювальну базу окупантів – уразили в Первомайському в Криму.
Крім того, українські військові поцілили по кількох складах противника. Йдеться про склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області, склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці в окупованому Криму.
Також у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині уражено склади боєприпасів.
Окремо Генштаб повідомив про ураження в Чорноморському в Криму ретранслятора російських безпілотників "Герань"/"Гербера". Ступінь пошкодження об'єктів наразі уточнюється.
- РЛС "Каста" використовується у ППО та ВПС, виявляє цілі на гранично малих, малих та середніх висотах. Йдеться про літаки, гелікоптери, ракети, безпілотники. Дальність виявлення РЛС сягає 150 км, а висота – 6 км.