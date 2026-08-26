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Росіяни атакували КАБом Херсонську ТЕЦ

Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Росіяни атакували КАБом Херсонську ТЕЦ
Архівне фото

Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

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"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - повідомив в.о. голови правління НАК Сергій Федоренко.

У "Нафтогазі" наголосили, що Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста. 

У грудні 2025 року повідомлялося, що масований обстріл росіян практично знищив Херсонську ТЕЦ

Протягом 2026 року ТЕЦ також зазнала десятків російських атак. У березні голова  ОВА Олександр Прокудін казав, що відновлювати її в нинішньому стані - немає сенсу. Фахівці розглядають різні варіанти забезпечення мешканців міста теплом.

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