Росіяни атакували КАБом Херсонську ТЕЦ

Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську теплову електростанцію.

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Зазначається, що внаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

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"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - повідомив в.о. голови правління НАК Сергій Федоренко.

У "Нафтогазі" наголосили, що Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста.

У грудні 2025 року повідомлялося, що масований обстріл росіян практично знищив Херсонську ТЕЦ.

Протягом 2026 року ТЕЦ також зазнала десятків російських атак. У березні голова ОВА Олександр Прокудін казав, що відновлювати її в нинішньому стані - немає сенсу. Фахівці розглядають різні варіанти забезпечення мешканців міста теплом.