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​Білорусь будує новий військовий полігон поблизу кордону з Україною

Будівництво триває у Гомельській області, за 40 кілометрів від українського кордону.

​Білорусь будує новий військовий полігон поблизу кордону з Україною
Якимівка/ Ілюстративне фото
Фото: Наша Ніва

У Гомельській області, неподалік українського кордону, триває будівництво нового військового полігону. Для нього створюють окрему залізничну інфраструктуру, здатну приймати ешелони до 60 вагонів і розвантажувати важку військову техніку.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Нові деталі будівництва стали відомі завдяки проєктній документації, яку отримала Спільнота залізничників Білорусі. Об’єкт розташований у районі станції Якимівка Речицького району – приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною.

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За документами, для полігону будують окрему під’їзну залізничну колію довжиною близько 1,2 км. Вона буде безпосередньо з’єднана зі станцією Якимівка та розрахована на приймання складів до 60 вагонів. Таким чином, військовий ешелон зможе зайти безпосередньо на територію об’єкта, не займаючи колії самої станції.

 На території полігону також проєктують спеціальний вантажний комплекс із високою платформою, трьома бічними та однією торцевою рампами. Остання призначена для заїзду та виїзду з платформ колісної та гусеничної техніки.

Про будівництво полігону в районі Якимівки стало відомо раніше. У 2026 році супутникові знімки показали масштабні роботи в лісовому масиві, зокрема прокладання нових доріг та розчищення коридору для майбутньої залізничної гілки.За попередніми повідомленнями, об’єкт може бути пов’язаний із Силами спеціальних операцій Білорусі. Загальна площа робіт становить близько 11 гектарів. 

Супутникові фото робіт
Фото: Спільнота залізничників Білорусі
Супутникові фото робіт

Контекст

Від початку повномасштабної війни Білорусь регулярно проводить військові навчання. Олександр Лукашенко традиційно пояснював їх необхідністю протидіяти нібито існуючим загрозам та можливому вторгненню з боку Польщі, Литви чи України. 

У червні та липні 2026 року представники білоруської влади й військового керівництва знову заявляли про нібито підготовку "колективного Заходу" до війни проти Білорусі та Росії. Міністр оборони Віктор Хренін звинуватив європейські країни у "нацистському менталітеті" та підготовці до війни.

Однак уже наприкінці липня риторика білоруського військового керівництва змінилася. Доповідаючи Олександру Лукашенку, Хренін заявив, що військово-політична ситуація навколо Білорусі залишається спокійною/

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