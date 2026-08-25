Іран та Оман розробили план відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці

Він передбачає створення тимчасового судноплавного коридору та реалізацію проєкту з розмінування.

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Іран та Оман оголосили про досягнення домовленості щодо концепції відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Радіо Свобода.

У спільній заяві країни зазначили, що план передбачає створення спільного тимчасового судноплавного коридору та реалізацію проєкту з розмінування Ормузької протоки.

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Міністр закордонних справ Оману Сайїд Бадр бін Хамад Аль-Бусаїді 25 серпня відвідав Іран, де зустрівся зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі. Обидві сторони наголосили на важливості залучення до обговорень держав регіону, що межують з водами Перської затоки.

Оман та Іран вже кілька тижнів ведуть переговори щодо домовленостей про відновлення безпечного комерційного судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше цього місяця Тегеран повідомив, що сторони дійшли згоди щодо географічних координат запропонованого судноплавного маршруту.

Основним акцентом переговорів було розширення безпечного проходу, враховуючи безпекову ситуацію та територіальні межі Ірану.