​Іран пообіцяв відповісти після розширення санкцій США

Загалом міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти 60 фізичних осіб, організацій і суден, однак у списку не було жодної з китайських фінансових установ, які, як вважається, сприяють торгівлі іранською нафтою.

Іран пообіцяв відповісти на розширення американських санкцій, спрямованих на ізоляцію його економіки, заявивши, що впевнений у готовності ключових торговельних партнерів протистояти тиску Вашингтона.

Про це пише Reuters.

Майже через шість місяців після початку конфлікту, який США досі не змогли врегулювати, міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок оголосив про нові заходи, однак утримався від запровадження найжорсткіших санкцій.

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Бессент заявив, що країни, які продовжуватимуть торгувати з Іраном, ризикують бути виключеними з фінансової системи, заснованої на доларі. Водночас він не назвав конкретних термінів чи країн, проти яких можуть бути вжиті заходи, заявивши, що їм дадуть час виконати нові вимоги.

Загалом міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти 60 фізичних осіб, організацій і суден, однак у списку не було жодної з китайських фінансових установ, які, як вважається, сприяють торгівлі іранською нафтою.

Ще до оголошення останніх санкцій Іран погрожував можливістю військової відповіді, а також подальшим скороченням експорту нафти з Перської затоки у відповідь на будь-які економічні заходи США.

Після оголошення санкцій міністр економіки Ірану Алі Маданізаде заявив, що «країна готова до протистояння».

«Наш захист більше не є лише оборонним; вороги мають чекати на атаку», — сказав він державному телебаченню.

За його словами, ні Китай, ні Росія не «прийняли» американські заходи. Він також спрогнозував, що «інші країни чинитимуть опір санкціям».

Бригадний генерал Хосейн Мохеббі, представник Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, пообіцяв завдати серйозних ударів по життєво важливих інтересах США та енергетичних вузлах у разі загрози іранській інфраструктурі.

У червні Іран і США уклали тимчасову угоду, спрямовану на припинення війни, яка почалася з американських та ізраїльських ударів по Ірану в лютому. Однак домовленості швидко дали збій, після чого Іран відновив атаки, що призвели до блокування більшої частини енергетичного експорту з Перської затоки. Пакистан, який виступає посередником, заявив про прогрес під час останніх переговорів із Тегераном.

Попри те, що протягом кількох тижнів жодна зі сторін не завдавала масштабних ударів, ознак дипломатичного врегулювання майже немає.

Іран десятиліттями перебуває під численними американськими та міжнародними санкціями, які завдали серйозної шкоди його економіці, але не змусили іранське керівництво змінити курс.

У понеділок через Ормузьку протоку транспортували близько 5 млн барелів нафти на добу, свідчать попередні дані системи відстеження суден Vortexa. До війни цей показник перевищував 20 млн барелів на добу — приблизно кожен п’ятий барель нафти, який споживається у світі.