У Польщі вісім чоловіків напали на трьох українців: один із поляків згадував Волинську трагедію

У польському Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців. Перед побиттям один із нападників, 34-річний житель Любліна, розпитував їх про походження та почав говорити про Волинську трагедію.

Про це пише Onet.

Інцидент стався вранці 2 серпня. За даними прокуратури, 34-річний поляк після весілля, на яке приїхав до Радома, пересувався містом і зустрів трьох українців.

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Чоловік почав розмову з молодиками та запитав, звідки вони. Між ними виникла словесна суперечка. Українці згодом розповіли, що нападник хотів влаштувати їм "лекцію про Волинь". Після цього поляк покликав кількох молодих чоловіків, які перебували на іншому боці вулиці, та сказав їм, що перед ним українці.

Вони приєдналися до конфлікту. Зрештою до побиття долучилися ще кілька людей, і загалом нападників було восьмеро. Троє українців дістали тілесні ушкодження, переважно в області голови та обличчя. Їхній характер має встановити судово-медичний експерт.

Після побиття чоловік, який розпочав бійку, поводився так, ніби нічого не сталося: викликав таксі та поїхав. Поліції вдалося встановити його особу. Нападника затримали та доставили до прокуратури, де йому висунули обвинувачення.

Підозрюваний визнав провину та дав детальні пояснення. Він, зокрема, заявив, що під час інциденту був п’яний. Поліція продовжує встановлювати інших учасників нападу та аналізує записи міських камер відеоспостереження.