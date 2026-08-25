США також скасували статус «Фронту ан-Нусра» як організації, включеної до переліку особливо визначених глобальних терористичних організацій.

У понеділок Сполучені Штати виключили Сирію зі свого списку держав - спонсорів тероризму. Це дозволить інвестиції у країну.

Як пише Reuters, інформація про виключення Сирії була опублікована на сайті Міністерства фінансів США.

Рішення набуло чинності після завершення 45-денного періоду розгляду Конгресом, який розпочався після того, як Дональд Трамп 8 липня офіційно повідомив Конгрес про свій намір скасувати цей статус.

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Виключенню Сирії зі списку також передували місяці переговорів між Дамаском і Вашингтоном щодо економічної та зовнішньої політики Сирії.

«Усі ці кроки були здійснені з урахуванням позитивних дій та подальших зобов’язань сирійського уряду під керівництвом президента Ахмеда аль-Шараа щодо повного дистанціювання Сирії від актів міжнародного тероризму», – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Міністр закордонних справ Сирії Асад аль-Шибані повідомив, що уряд сподівається на усунення «останньої перешкоди відновленню зв’язків Сирії зі світовою фінансовою та економічною системою.

«Більше немає жодних перешкод для інвестицій, ведення бізнесу та відновлення економічного життя в Сирії», – сказав він.

Сирія перебувала у цьому списку з 1979 року, коли Вашингтон звинуватив уряд тодішнього президента Хафеза аль-Асада у підтримці бойових угруповань. Цей статус зберігався протягом усього правління його сина Башара аль-Асада, якого в грудні 2024 року повалили повстанці на чолі з нинішнім президентом Ахмедом аль-Шараа.

У понеділок США також скасували статус «Фронту ан-Нусра» як організації, включеної до переліку особливо визначених глобальних терористичних організацій.

Таким чином, Куба, Іран та Північна Корея залишилися трьома країнами, які Вашингтон визначає як держави - спонсори тероризму.

Такий статус передбачає обмеження на американську іноземну допомогу, експорт і продаж оборонної продукції, певних товарів подвійного призначення та фінансові операції. Він залишався серйозним стримувальним фактором для банків та інвесторів навіть після того, як Вашингтон скасував ширшу систему санкцій проти Сирії.

Адміністрація Трампа припинила дію всеосяжних американських санкцій проти Сирії у липні 2025 року, водночас зберігши цільові санкції проти Башара аль-Асада та його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, представників «Ісламської держави» та «Аль-Каїди», а також іранських проксі-сил.

Міністерство фінансів США згодом заявило, що американські фінансові установи можуть надавати послуги Сирії, здійснювати платежі за участю сирійських банків та встановлювати з ними кореспондентські банківські відносини за умови, що в цих операціях не беруть участі особи, які перебувають під санкціями.

Однак статус держави - спонсора тероризму залишався джерелом юридичних та комплаєнс-ризиків для компаній, які розглядали можливість виходу на сирійський ринок. Уряд Сирії прагне залучити мільярди доларів інвестицій для відбудови країни після майже 14 років війни.